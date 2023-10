Dopo l’incidente, conducente e passeggeri abbandonano l’auto e scappano. È successo ieri sera in zona Le Grazie, a Tolentino. Secondo le prime ricostruzioni, una Multipla sarebbe stata tamponata. E fino a qui un incidente come un altro. Se non fosse

che gli occupanti del mezzo sarebbero fuggiti dopo l’urto, lasciando l’auto sulla strada

e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri di Tolentino per gli accertamenti del caso.