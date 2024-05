Abbandonati cinque gattini

Gesto privo di ogni sensibilità nei confronti degli animali. Lo ha compiuto chi l’altra sera ha pensato bene di disfarsi di cinque gattini appena nati che sono stati messi dentro uno scatolone ed abbandonati vicino a dei cassonetti della spazzatura nei dintorni del Liceo Scientifico di Recanati.

Le povere bestioline hanno bisogno di latte e sono state allontanate dalla madre che poteva accudire loro almeno nelle primissime settimane dopo la nascita. I gattini hanno rischiato di morire di fame se non fosse stato per l’intervento dei soci di "Operazione gatto", associazione nata da alcuni anni a Recanati che promette di provvedere "a verificare se ci sono telecamere in zona dato che è vicino al campo sportivo. Nel frattempo chi ha abbandonato questi 5 gattini potrebbe ritornare sui suoi passi e portarci almeno la mamma che li allatterà per poi provvedere alla sterilizzazione e all’adozione dei piccoli. Se qualcuno può aiutarci il numero di telefono è il 3397688437".