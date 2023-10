Abbandono di rifiuti e protezione di animali, ecco le fototrappole

Poco più di 1.500 euro per acquistare dieci "fototrappole" per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti (abbandonodeposito incontrollato) e di protezione della fauna selvatica. Sono quelle che la Provincia di Macerata, nell’ambito del progetto di vigilanza ambientale, metterà a disposizione della polizia provinciale per un’attenta attività di controllo del territorio. Si tratta di dispositivi che consentono di acquisire delle informazioni (immagini) utili per individuare chi, in barba ad ogni norma e rispetto, violenta l’ambiente, in particolare abbandonando rifiuti, non di rado pericolosi o tossici, e chi – invece – abbatte la fauna selvatica al di fuori di ogni regola.

Le fototrappole sono vere e proprie telecamere di sicurezza, dotate di sensori di movimento, in grado di scattare fotografie o registrare video nel momento in cui vengo allertate dal passaggio di persone o animali. Sono ben mimetizzate, dunque non si vedono, e funzionano – ovviamente – anche di notte (raggi infrarossi), cioè proprio quando si consuma la maggior parte degli illeciti. Ovviamente sono un supporto importante anche per cogliere gli spostamenti di animali, come i lupi o i cinghiali, molto utili per cercare di gestire situazioni a volte difficili. Per questo la Provincia ha deciso di acquistarne dieci per renderle presto operative nell’ambito della vigilanza ambientale.

f. v.