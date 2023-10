Abbandono di rifiuti, imprenditore assolto

Un imprenditore edile era stato accusato di aver abbandonato i rifiuti in campagna. Ma in tribunale ha dimostrato la sua estraneità ai fatti. L’episodio risale all’agosto 2019, quando un morrovallese chiamò i carabinieri per segnalare una discarica abusiva in contrada Campomaggio. I militari trovarono in effetti due grandi sacchi neri pieni di materiale di vario tipo: segatura, cartoni e plastiche protettive, pezzi di grondaie, carte catramate, sacchi di materiali per l’edilizia, pezzi di cartongesso, tubi in plastica e un vecchio condizionatore. Ma c’erano anche dischetti struccanti, slip monouso, e una busta indirizzata a un centro estetico. I carabinieri andarono lì, e scoprirono che c’era in corso una ristrutturazione.

Al lavoro c’erano quattro operai della ditta Ecocasapiù di Civitanova, così il responsabile, Michele Tramontana, fu accusato di quell’abbandono. Ieri, nell’ultima udienza a Macerata, la procura ha chiesto la condanna a 5mila euro di ammenda. L’avvocato difensore Marco Pagliari ha invece dimostrato che nel cantiere non lavorava solo quella ditta, e che non c’era alcuna prova del fatto che l’imputato o suoi dipendenti fossero andati a buttare i rifiuti. Il giudice Vittoria Lupi ha condiviso la ricostruzione e ha assolto l’imputato, anche per la tenuità del fatto.