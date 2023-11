Abbandono di rifiuti speciali. Individuato il responsabile

È stato individuato il responsabile che aveva abbandonato, in contrada Ributino a Tolentino, alcune taniche di rifiuti speciali. Nelle scorse settimane infatti, in seguito ad una segnalazione, il nucleo carabinieri forestali Abbadia di Fiastra aveva sequestrato contenitori di collanti per la lavorazione di manufatti in pelle. Dopo una complessa indagine si è potuto risalire all’autore dell’abbandono di questi rifiuti speciali, che poi si è attivato per il corretto smaltimento delle taniche. "Ringrazio il consigliere delegato all’ambiente Antonio Trombetta (nella foto) – ha detto il sindaco Sclavi –, che ha costantemente seguito tutta la vicenda, e i carabinieri forestali, che hanno condotto le indagini fino all’individuazione del responsabile e al corretto smaltimento dei rifiuti. Questi ultimi, se dispersi, avrebbero creato seri danni. Un rilevante esempio di collaborazione tra il Comune e le forze dell’ordine preposte alla salvaguardia ambientale".