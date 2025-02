Abbandono irregolare di rifiuti, telecamere e controlli a Camerino

Abbandono selvaggio di rifiuti anche a Camerino, in particolare in quelle aree dove sono presenti sia i cassonetti per le attività commerciali che per il conferimento dei cittadini. E il Comune corre ai ripari con nuovi punti di raccolta e videosorveglianza. Innanzitutto sono stati presi in esame questi luoghi per cercare di risolvere il problema.

"Premesso che il servizio principale resta il porta a porta e si invitano quindi i cittadini a rispettare le regole di conferimento – spiega l’ente –, l’amministrazione comunale e la polizia locale, insieme al Cosmari, stanno procedendo a razionalizzare/implementare i punti di raccolta nelle zone con maggiori problemi. Il Cosmari sta provvedendo a installare nuove postazioni di conferimento rifiuti che sono a uso esclusivo delle attività produttive: per garantire il rispetto delle norme, tali postazioni saranno sottoposte a stretto controllo da parte della polizia locale, anche con la videosorveglianza".

"Da tempo stiamo ponendo la nostra attenzione per sistemare la situazione – precisa l’assessore all’ambiente Erika Cervelli (foto)– sia per una questione di decoro urbano sia di raccolta differenziata, che va sempre tenuta sotto controllo. Il porta a porta è la metodologia di conferimento per i cittadini, e quindi si auspica da parte di tutti la massima collaborazione".