Abbatte segnale e scappa: pagherà i danni

Abbatte la segnaletica stradale lungo la 361 "Septempedana" dopo aver perso il controllo della sua auto e poi scappa. La polizia locale lo rintraccia grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il maldestro conducente stava attraversando il centro urbano della frazione di Taccoli quando ha perso il controllo della sua macchina.

È così finito contro la segnaletica stradale e anziché avvertire le autorità ha preferito allontanarsi. Ma non aveva fatt i conti con la videosorveglianza cittadina. Infatti, nel giro di poche ore, il guidatore è stato subito rintracciato dalla polizia locale ed è stato sanzionato in base all’articolo 15 del Codice della Strada che prevede anche l’obbligo di ripristinare, a spese del responsabile, tutta la segnaletica distrutta che, in poco tempo, è stata già ripristina. Al conducente è stato contestato anche l’articolo 141 del Codice della Strada per guida pericolosa: oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria gli sono stati tolti 5 punti dalla patente di guida. "Da giugno ad agosto – sottolinea l’assessore comunale Jacopo Orlandani - ci sono stati quattro importanti danneggiamenti alla segnaletica comunale e, in tutti i casi, i responsabili sono stati rintracciati e sanzionati dalla polizia locale grazie alle immagini di videosorveglianza che oggi, dopo una significativa implementazione, vanta la copertura di tutti gli snodi strategici della città".

Il comandante della polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, sottolinea che "la segnaletica stradale danneggiata, oltre a creare un danno economico all’ente, costituisce un grave rischio per la sicurezza della circolazione stradale. Ecco perché il ripristino deve essere celere. Chi urta o danneggia segnali stradali è obbligato a segnalarlo all’ente proprietario della strada per non incorrere in sanzioni con l’aggravio di spese di riparazione".