Abbattimento dei tigli, il sindaco Mari chiarisce: "Erano a rischio caduta, scelta dolorosa ma dovuta"

"Una scelta dolorosa ma dovuta". Così il sindaco di Colmurano Mirko Mari interviene sui tigli abbattuti. "L’abbattimento delle piante è uno degli interventi previsti nel progetto di riqualificazione della nostra piazza – afferma –, il cui finanziamento prescrive tempi molto stringenti. Dopo studi e verifiche eseguite da tecnici specialistici, purtroppo abbiamo dovuto intraprendere questa scelta dolorosa ma dovuta, in quanto le piante sono risultate in pericolo di caduta molto elevato, a causa della presenza di danni estesi, da carie, su molte delle branchie principali, con indebolimento generale per attacchi parassitari. Dalla relazione tecnica progettuale si evince che queste criticità avrebbero portato ad un processo inarrestabile per tutto il complesso arboreo, con pericolo per la pubblica incolumità". Ricorda che l’amministrazione, in un incontro a luglio, ha presentato ai cittadini il progetto, il quale poi è stato approvato e appaltato. Ora sono iniziati i lavori; la prima area di intervento è quella del marciapiede dove insistono le piante. "Nonostante il dispiacere provato nel vedere togliere i tigli – conclude –, possiamo assicurare la veridicità della perizia a firma dell’agronomo incaricato in quanto risultavano essere molto pericolosi. Restiamo disponibili a fornire tutti i chiarimenti ai cittadini". Ciò nella sede comunale dalle 10 alle 13, negli orari di ricevimento al pubblico.