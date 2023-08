Abbattimento di un albero a Montefano, cambia la viabilità

Per domani mattina l’amministrazione comunale di Montefano ha previsto l’abbattimento di un esemplare di Ulmus Minor (Olmo) completamente secco lungo la SP 81 "Montefano-Osterianuova". Per agevolare le operazioni di abbattimento in tutta sicurezza è stato istituito un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico di cantiere. lungo la SP 81, all’altezza del parcheggio sottostante il civico cimitero. Sarà anche temporaneamente vietato il transito pedonale. Durante l’intero periodo la percorribilità della strada sarà sempre garantita per i veicoli in servizio di soccorso ed emergenza. "Vi chiediamo – dice il sindaco Angela Barbieri – la massima comprensione e collaborazione durante l’attuazione di queste misure, che sono finalizzate a garantire la sicurezza".