Abbattimento di un casottino, querelle tra Roscioni e il sindaco

Querelle tra Elisabetta Roscioni, ex vicesindaco dell’amministrazione Ulissi e il sindaco Vincenzo Felicioli. Roscioni ha utilizzato i social per affermare che il primo cittadino "sostituendosi al dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, dispose l’abbattimento del casottino nell’incrocio di Pontile, fatto costruire oltre 60 anni fa dall’amministrazione dell’epoca sulla proprietà della famiglia Corradini Giulio, e ancor più grave, la realizzazione della nuova pensilina per la fermata del pullman in zona paesaggistica vincolata senza richiedere alcun parere alla Regione. Da qui sono partite denunce e acquisizione di fonti di prova". I fatti sarebbero avvenuti nel novembre 2021: "Il fatto che il sindaco si sia sostituito al dirigente dell’Ufficio Tecnico mi fa pensare che l’ingegnere si sia rifiutato di procedere senza il parere della Regione. La prepotenza e l’arroganza non fanno un uomo forte. Il segretario comunale rappresenta la legge. Come può appoggiare o consigliare una tale scelta? Se il sindaco può sorvolare i regolamenti e far costruire dove e come vuole pensiline, allora siamo tutti autorizzati ad edificare stalletti, capannelli ovunque". A rispondergli con una nota ufficiale è Felicioli che afferma che quelle di Roscioni sono "affermazioni e considerazioni sbagliate e fuori luogo. A seguito di una querela sporta da Corradini, i carabinieri di Fiuminata hanno svolto un’indagine conclusasi con un rapporto alla Procura. Il rapporto ha dato origine ad un’imputazione per alcune ipotesi di reato. Il 22 marzo si è svolta innanzi al Gup di Macerata l’udienza preliminare, nella quale lo stesso Pubblico Ministero, ha chiesto ‘sentenza di non luogo a procedere’. Il giudice, accogliendo la richiesta ha emesso relativa sentenza per ‘non avere commesso il fatto’ in ordine a un capo di imputazione e di non doversi procedere ‘per particolare tenuità del fatto’ in riferimento al secondo". Un proscioglimento quindi. "Un tribunale giudica in base alle leggi dello Stato e non con tarallucci e vino. Le affermazioni dell’autore del post nei mei confronti e del segretario comunale sembrano dettate più da rancore personale, superficialità ed incapacità di comprendere il valore del ruolo che un amministratore ha nei confronti della comunità".

Gaia Gennaretti