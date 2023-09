Abbattimento ex scuola a Porto Potenza: idea e volontà solo di Fratelli d'Italia

"La volontà politica di Fratelli d’Italia (il partito con cui è tesserata il sindaco Noemi Tartabini, insieme ad altri esponenti della maggioranza, ndr) è quella di abbattere le ex scuole a tabula rasa, sostituendole con un nulla e privando i cittadini di Porto Potenza di spazi centrali e comodi per i ragazzi e gli anziani". Lo afferma Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che da tempo si sta opponendo al progetto dell’amministrazione comunale, intenzionata ad abbattere l’ex plesso scolastico in piazza Douhet. Nei giorni scorsi, il gruppo di cittadini ha incontrato i vari partiti politici della città proprio per sollecitarli sulla questione. "Abbiamo terminato il nostro giro di incontri con le forze politiche cittadine – dice Pierucci –, per poter trovare un punto di incontro sull’utilizzo degli spazi delle ex scuole elementari di Porto Potenza. Alcuni partiti, come il Pd e il Movimento 5 Stelle, hanno ribadito la loro visione di far diventare quegli spazi un centro per la socialità. Tali posizioni non sono molto diverse da quelle del comitato, se non in alcuni punti del tutto marginali e facilmente superabili. Un sentito ringraziamento va poi al segretario di Forza Italia, Antimo Flagiello – aggiunge Pierucci –, per aver ascoltato con estrema pazienza e attenzione le nostre proposte finalizzate ad avere a Porto Potenza quel centro civico e culturale polifunzionale in grado di essere un luogo di servizi per la popolazione. Lui si è reso disponibile ad esaminare la questione in modo più approfondito e con gli alleati del centrodestra. Questo ci fa molto piacere". Tuttavia, osserva ancora Pierucci, "Fratelli d’Italia non ha risposto all’invito che abbiamo fatto. Noi siamo fermamente convinti che la gran parte della cittadinanza, almeno quella di Porto Potenza, al di là di ogni posizione politica o di interessi miopi di bottega, non possa non condividere la nostre modeste richieste".