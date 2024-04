Abbazia di San Claudio: mostra, musica e camminata

Sono pronti a partire, nella cornice dell’abbazia di San Claudio, i festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri. Il ricco calendario, diviso tra programma religioso e civile, che durerà sino al 28 aprile, si accenderà martedì con l’inaugurazione della mostra "Sulle ali della fantasia" allestita dalla scuola primaria di San Claudio fissata alle ore 9.30, dove i partecipanti saranno presi per mano lungo un percorso illuminato dai colori di fiabe, leggende e miti. Il giorno dopo ecco l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20, poi intrattenimento musicale con Max Ruggeri, mentre per il 25 aprile, si inizia dalle ore 9 con il moto incontro d’epoca e il mercatino dell’artigianato e creatività dal titolo "L’Arte fra due torri", poi il pomeriggio alle 16 si terrà "Ma che musica maestre", spettacolo curato dalla scuola dell’infanzia locale, e dalle 18 alle 22, protagoniste saranno le note di Roberto Carpineti. Venerdì (ore 21) spazio alle letture animate per bambini "Le storie della buonanotte" in collaborazione con l’associazione "EquiLibri" e il sabato torneo di ping pong per ragazzi e agonisti, e la sera sul palco ci sarà la musica di "Gianni & Roberto". La giornata finale inizierà alle ore 9 con il raduno delle Alfa Romeo, un’ora dopo ecco la camminata della solidarietà con "I Fuoriclasse odv". A mezzogiorno si svolgerà il pranzo dedicato agli anziani della parrocchia, per poi continuare con giochi popolari e attrazioni per i più piccoli per chiudere il tardo pomeriggio animato dalla musica di "Joselito". Insomma, anche quest’anno festeggiamenti in grande all’abbazia di San Claudio in onore di San Vincenzo Ferreri, con gente che arriverà da tutta la provincia.

Diego Pierluigi