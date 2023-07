Abbazia San Biagio a Sarnano: 300mila euro dall'Ufficio Speciale Ricostruzione

Procedono i lavori all’abbazia di San Biagio, a Sarnano, tra le frazioni di Piobbico e Giampereto, dopo l’inizio dello scorso maggio. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato al soggetto attuatore, l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, il secondo anticipo del contributo (300.426 euro), a fronte di un importo totale di 1.057.613 euro. Gli interventi strutturali post-sisma che verranno messi in atto riguardano le murature portanti, che saranno consolidate, la facciata principale, navate, cripta, abside, cappelle, sagrestia e la ricostruzione della doppia vela campanaria crollata, in maniera fedele alla preesistente, anche a seguito di un’attenta ricerca storico-documentale. Spazio poi anche a interventi architettonici e di finitura su apparati decorativi, pavimentazioni, murature e coperture. La fondazione dell’abbazia viene fatta risalire al 1030, come indicato in un atto a firma del notaio Melchiorre Ciaccia del ‘500, ed ebbe luogo grazie a una donazione del Conte Mainardo. La consacrazione ci fu il 18 luglio 1059.