Abbey Chamber Orchestra, arriva il concerto a Santa Maria

Concerto dell’Epifania, a Mogliano, nella chiesa settecentesca di Santa Maria in piazza. Sotto la splendida Pala di Lorenzo Lotto si esibirà la Abbey Chamber Orchestra diretta dal maestro Licio Cernetti (foto). In programma musiche del Seicento, del Settecento e dell’Ottocento; di Johann Sebastian Bach il Concerto per clavicembalo e orchestra BWV 1058 (solista Sauro Argalia) e la nota Air in G String BWV 1068; di Antonio Vivaldi "La pioggia" dalla stagione l Inverno per violino e orchestra (solista Stefano Corradetti); di Giulio Caccini, Ave Maria per soprano e orchestra (solista Martina Alberti). Seguirà la celeberrima Eine Kleine Nachmusick k.v 525 per orchestra e il Laudate Dominum di Wolfgang Amadeus Mozart. Concluderanno il concerto tre celebri brani per sola orchestra l Elegia di Pëtr Il’ic Cajkovskij, la canzone di Solveig di Edvard Grieg e Dumka Slavinic Dance di Antonín Dvorák. Il concerto, organizzato dal Comune di Mogliano, sarà in diretta streaming a cura della Forart di Macerata e la collaborazione del circolo culturale Tullio Colsalvatico di Tolentino. Ingresso libero.