"Abbiamo dato tutto il disponibile"

"A Camerino in questo periodo ci sono le richieste di affitto per studenti. – spiega Daniele Massimi di BCAgency –. Noi come agenzia abbiamo affittato tutto quello che avevamo disponibile. C’è molta richiesta e pochi posti letto, visto che i lavori del terremoto non sono stati ancora conclusi. Poi magari tra qualche anno ci sarà troppa disponibilità immobiliare; se le iscrizioni rimangono costanti per un’offerta realmente importante ci vorranno 10 anni secondo me. Quindi chi ha voglia può ancora investire a Camerino. Gli studenti che non trovano si allontanano dalla cittadina nei comuni limitrofi. Molta richiesta arriva però da un’altra parte, e cioè dalle imprese per gli operai della ricostruzione, che altrimenti si devono spostare in un raggio di 20 – 50 km per trovare qualcosa, e accade".