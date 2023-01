"Abbiamo due punti cottura in meno, il resto sono solo chiacchiere"

"Le chiacchiere stanno a zero: oggi abbiamo due punti cottura in meno". Così la minoranza di Tolentino nel Cuore, con la capogruppo (ex vicesindaco) Silvia Luconi e le consigliere Monia Prioretti e Silvia Tatò, torna sulla questione mense scolastiche replicando all’amministrazione comunale. "Il sindaco dice che l’amministrazione precedente non ha fatto nulla per procedere al reintegro dei pensionamenti che ci sono stati nel tempo. Allora perché a settembre lui con la sua maggioranza ha annullato la selezione per due aiuto cuochi? – chiedono le tre consigliere all’opposizione –. Qual è la differenza in termini di risultato, tra "annullare la selezione" o "non dar esito alla graduatoria", come ha tenuto a precisare l’assessore Lucaroni? Di fatto non è stato assunto, come era invece stato da noi previsto, altro personale per le mense. Ma veramente credono che giocando con le parole e parlando di "diversi approcci", la cittadinanza non riconosca cosa significhi annullare un concorso? Ma veramente credono che la città non possa e non debba sapere che è stato aumentato il monte ore allo staff del sindaco, ma del personale delle mense non si interessa nessuno? Ma veramente credono che la città non capisca che le cooperative che hanno collaborato con le mense negli anni passati lo hanno fatto per l’emergenza covid e per l’incremento di personale che la legge chiedeva? La sfida per chiunque avesse vinto la tornata elettorale era quella di migliorare (almeno mantenere) la qualità delle mense, pur con tutte le problematiche del caso. Certo che ci sono le malattie e spesso possono essere anche lunghe. Amministrare però significa darsi delle priorità e noi abbiamo visto che le priorità, almeno in questo momento, sono altre. Ci fa sorridere il fatto che dicano che abbiamo "dormito" sul credito delle mense pari a circa 120.000 euro (dovuto al non pagamento dei buoni pasto in tempi di sisma e Covid), quando invece ci sono i documenti che testimoniano che la precedente amministrazione ha avviato il recupero dei morosi delle mense, al netto delle situazioni di difficoltà (ci sono dati, numeri e colloqui fatti con alcuni genitori, poco prima della fine del mandato) che gli uffici hanno sicuramente portato avanti". Tolentino nel Cuore ci tiene a precisare che non si tratta di strumentalizzazione. "Oggi, al di là degli insulti e delle giustificazioni improbabili, abbiamo due punti cottura in meno – concludono –. Questa, purtroppo, è la triste realtà".