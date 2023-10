"Abbiamo fatto crescere l’Unicam. Ora la città ne sia consapevole"

"La soddisfazione più grande è che in questi sei anni Unicam è cresciuta in ogni settore".

È commosso il rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari ripercorrendo il proprio mandato, dal primo novembre 2017 a oggi. Dal prossimo primo novembre (fino al 31 ottobre 2029) prenderà il suo posto Graziano Leoni.

Pettinari, quali sono stati i traguardi raggiunti?

"È cresciuta la reputazione di Unicam, da tutti riconosciuta come partner affidabile per imprese, enti di ricerca, università e collaborazioni con Cnr, Ingv, Inaf. La Crui (conferenza dei rettori delle università italiane) ha scelto di svolgere qui giunta e assemblea, così come Almalaurea di presentare i suoi rapporti. In sei anni abbiamo attivato sei nuovi corsi di laurea. Inoltre abbiamo mantenuto e superato il numero di iscritti pre-sisma, con cento unità in più rispetto al 2016. Tra l’altro le iscrizioni non sono ancora terminate, e conto di andare oltre. Il tutto, malgrado la carenza di alloggi (tanto che gli studenti vanno ad abitare anche nei Comuni limitrofi, come Matelica, Castelraimondo, San Severino…) e i prezzi alti degli affitti (effetto di questa carenza)".

Per quanto riguarda il personale?

"Abbiamo reclutato tante giovani risorse, assumendo un centinaio di giovani in un paio d’anni, e premiato con avanzamenti di carriera chi ne aveva diritto e merito".

Fronte ricostruzione?

"Sul nuovo siamo andati benissimo, come la realizzazione del Chip, del campus Trento e Bolzano, delle casette gialle con la donazione Cri. Maggiore lentezza, invece, è stata registrata per gli edifici antichi, in centro storico, ma stiamo per inaugurare il primo edificio dell’ordinanza speciale: le ex Magistrali (la segreteria studenti). Sarà il primo atto del nuovo rettore, a novembre".

Qualche rammarico?

"Avrei voluto prendermi più cura di tutto quello di cui un rettore più occuparsi in condizioni normali (piano strategico, regolamento e consolidamento di norme…); se non avessimo avuto emergenze come sisma e Covid, avrei dedicato più tempo alla comunità, al personale, che comunque ha dato lo stesso il massimo. Sono stato tante ore in auto per incontri fra ministeri ecc...".

Ora cosa farà?

"Continuerò a fare il professore di chimica generale, come sempre, a Scienze gastronomiche e Farmacia, e di elementi di chimica a Tecnologie innovative per i beni culturali. I corsi sono iniziati. Inoltre, rientro a fare il ricercatore, ho diversi progetti da portare avanti".

Cosa le mancherà di più?

"Le relazioni, il contatto con le persone, con i seicento dipendenti della grande famiglia Unicam, ma anche allacciare reti. La cosa più bella è quando qualcuno esce soddisfatto dal tuo studio. È stata un’esperienza unica, ogni giorno dedicato completamente all’ateneo. In un periodo delicato. E penso che non sia stato un caso; abito a 50 metri dal vecchio edificio di chimica, dove ho studiato e iniziato la mia carriera. Forse sono stato la persona giusta al momento giusto, così come sarà per il prossimo rettore".

Cosa augura a Leoni?

"Ritengo sia una persona di grande serietà e competenza, lo stimo tanto e tra noi c’è un bellissimo rapporto di amicizia. Gli auguro il meglio possibile e di portare Unicam ancora più in alto. Che sia anche lui il rettore di tutti, per tutti e con tutti. Mi metto a disposizione per suggerimenti come supporto, con grande spirito di collaborazione, ma è giusto sia lui a prendere tutte le scelte e decisioni. Intanto ringrazio tutti i rettori che sono stati qui, enti, istituzioni, amministrazioni regionali e comunali, protezione civile, commissario, governatore, studentesse e studenti, personale tecnico, amministrativo e docente".

Cosa augura alla città?

"Di avere più consapevolezza del ruolo dell’università".