"Abbiamo i pannelli ma i rincari pesano"

La piscina di Civitanova ha investito nell’efficientamento energetico. Eppure, risente ugualmente dei rincari. "Avevamo già un impianto fotovoltaico da 98 kilowatt – spiega Antonella Citarella (foto), rappresentante legale della società cooperativa sportiva dilettantistica Il Grillo, che quest’anno compie 35 anni e che gestisce la struttura dal 1993 –. Ma dalla scorsa estate l’abbiamo ampliato con un altro impianto da 40 kilowatt. Inoltre abbiamo rimesso a punto un impianto solare termico con dodici pannelli per scaldare l’acqua. Sempre nell’ottica del risparmio energetico abbiamo adottato iniziative antispreco come l’acqua delle docce e l’energia dei phon a tempo; abbiamo anche cambiato tutte le luci delle vasche con un sistema a led per mitigare l’impatto delle bollette. Ma, nonostante tutto, gli aumenti si fanno sentire. Le tariffe sono fissate dal Comune ed è anche giusto così, nel senso che sarebbe controproducente aumentarle per la clientela; dopo il Covid il numero degli utenti è calato. Però il gas è salito del 60% e l’energia del 40%. Siamo tutti in una situazione di difficoltà, essendo la piscina un impianto energivoro". Intanto Citarella sta valutando anche a un’altra misura da prendere: "Dal qualche giorno, tramite una diagnosi energetica, stiamo vedendo se si può riattivare anche l’impianto di cogenerazione a metano – aggiunge – per aiutarci nella riduzione dei costi". In base al primo rapporto nazionale sui consumi energetici degli impianti natatori (fonte Congepi), l’elevato consumo energetico potrebbe essere ridotto con interventi di efficientamento, un tipo di progettualità che porterebbe molteplici effetti positivi, economici ma anche ambientali. Ma anche i gestori che hanno già parzialmente efficientato i propri impianti si trovano in una situazione difficile "in quanto le nuove bollette comunque non permettono più l’equilibrio economico-finanziario", come spiega l’Associazione gestori piscine Marche.