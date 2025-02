"Abbiamo iniziato subito dopo Natale"

"La vendita di dolci tipici di Carnevale va alla grande, ne stiamo vendendo moltissimi". Sono le parole di Morena Carretti della Pasticceria Mazzini, in piazza Mazzini a Macerata. "Abbiamo iniziato a proporli subito dopo le feste di Natale, avevamo qualcosa di tipico per Carnevale già dal 7 gennaio. Abbiamo iniziato presto perché da subito c’è stata richiesta: dopo i panettoni di dicembre ci veniva già domandato quando avremmo iniziato a vendere questi dolci. Ormai le tempistiche della società e del consumo in questo senso sono cambiate, non appena termina un periodo di festa si parte con le proposte per quello subito successivo".