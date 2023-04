"Abbiamo le carte in regola per essere una sportcity"

Anche Porto Recanati ha partecipato alla prima edizone dello "Sportcity Meeting", svolta lo scorso weekend a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. La manifestazione, che ha visto la partecipazione del ministro per lo Sport Andrea Abodi e della vice presidente del Coni Silvia Salis, ha messo al centro la necessità di diffondere in modo sempre più capillare la cultura dello sport, accessibile a tutti, da vivere all’aria aperta. Porto Recanati è stata così rappresentata dal consigliere allo Sport Francesco Quercetti e l’Avis comunale, con la presidente Eleonora Tiseni, insieme a Sandro Antognini. "Abbiamo tutte le carte in regola per entrare nel novero delle "sportcity" – spiega in una nota il Comune –.’La Notte delle Saette’, la manifestazione di promozione sociale e sportiva rivolta alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, che si cimentano in una gara di velocità sulla distanza dei 60 metri, da 26 anni organizzata dall’Avis e dal Gruppo Podistico Amatori, è stata presentata tra le ‘best practice’. Non solo, ‘La Notte delle Saette’ ha ispirato il progetto ‘StreetAthletic Kids’, che vuole portare il format originale nelle più importanti città italiane e in alcune tra le più note località balneari a partire dal 2024".