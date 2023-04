"Abbiamo portato in Burundi 14mila euro di aiuti"

di Lucia Gentili

È tornato dal Burundi il gruppo capitanato da don Rino Ramaccioni, sacerdote 84enne che presta servizio all’Abbadia di Fiastra di Tolentino. Insieme a tre tolentinati, ovvero il medico Andrea Mosca, la moglie Paola Giorgi (insegnante), l’infermiera in pensione Luisa Staffolani, e alla presidente del Sermir Servizio missionario di Recanati Maria Battistelli, lo storico parroco (per tanti anni, in passato, a San Catervo di Tolentino e alla parrocchia Cristo Redentore di Recanati) è stato in Africa – la quarta volta per lui, oltre alle dodici in India – dal 19 al 25 marzo. La delegazione dei cinque (che ha affrontato il viaggio con soldi propri) ha portato nel Paese più povero del mondo aiuti concreti, grazie alla generosità di tante persone che hanno risposto agli appelli del Sermit (Servizio missionario di Tolentino) e del Sermir. Un totale di 14mila euro raccolti, che sono stati suddivisi a metà tra due comunità. Ovvero una parte per i progetti portati avanti dalla suora francescana Stephanie, che ha realizzato una scuola frequentata da oltre 800 bambini, dalla materna alle medie; una casa di accoglienza per bimbi orfani (46, di cui 11 piccolissimi) e di recente ha costruito anche una casa della salute, un centro sanitario. La struttura è finita, ma ora va riempita con tutto il materiale necessario. Tramite gli aiuti arrivati dalle due associazioni, almeno i piccoli riescono a mangiare due volte al giorno. L’altra metà della somma, invece, sarà preziosa per la suora benedettina Dafrosa, a sud dello Stato, per un progetto più legato all’educazione dei giovani del posto verso l’agricoltura e l’allevamento, per garantire sostentamento e nutrire i bambini. Un agronomo e un veterinario seguono l’iter. "Il problema principale è la fame – spiega don Rino –, il 62% della popolazione è sotto la soglia di povertà. E, paradossalmente, la vita là costa anche molto, benzina inclusa; un chilo di zucchero costa, in proporzione, circa 2 euro. Ma un operaio guadagna 1un euro al giorno (lo stipendio medio di un operaio è 30 euro al mese, di un professore 57 euro). E il lavoro manca per gran parte della popolazione. Grazie ai fondi raccolti qua, basti pensare alla cena di solidarietà al ristorante Chiaroscuro che è stata un successo, siamo riusciti ad acquistare cibo, medicinali e fondi per sostenere i progetti di suor Stephanie e suor Dafrosa. La Chiesa in Burundi è l’unica istituzione che si occupa del sociale". Don Rino cerca di sensibilizzare anche su un altro aspetto: le adozioni a distanza, attive anche in India, Brasile e Uganda. Il Sermit ne conta 6-700, ma sono diminuite sotto pandemia. Si può adottare ad esempio un bambino ugandese con soli 150 euro l’anno (42 centesimi al giorno), e cambiare per sempre la sua vita.