"Abbiamo potenziato la polizia locale. Ora impegno per l’intervalliva"

Nove anni dedicati alla sicurezza della città per l’assessore e vice sindaco di San Severino Jacopo Orlandani, con il potenziamento della polizia locale e della videosorveglianza. "In questi nove anni abbiamo gestito problemi enormi come il terremoto e il Covid. Per quanto riguarda la sicurezza, mi sono dedicato a riorganizzare il comando di polizia locale. Eravamo molto sotto organico, ora abbiamo dieci agenti e un impiegato. Sono stati nominati un nuovo comandante e un vice, e il personale è stato diviso per unità operative, ciascuna con un responsabile". Sono inoltre stati introdotti turni serali e potenziata la videosorveglianza: "Siamo uno dei Comuni con la rete più estesa, e il primo in provincia ad avere introdotto gli impianti ocr. Oggi contiamo oltre 110 apparecchi grazie al costante lavoro per captare i fondi regionali e nazionali dedicati, essenziali anche per la manutenzione. Infine, abbiamo approvato il nuovo regolamento sull’armamento della polizia locale che prevede, ad esempio, dispositivi come lo spray. Certo, sarebbe fondamentale se in Regione ci fosse più impegno per implementare i bandi a sostegno delle polizie locali". Altra delega è quella alla sanità, per la quale c’è stata "una costante lotta per mantenere le nostre eccellenze e servizi, nonostante le difficoltà. La Regione è sempre stata un interlocutore presente e abbiamo ottenuto la casa di comunità, in fase di costruzione: un investimento notevole che la Regione ha fatto su San Severino. Però – sottolinea – occorrono anche infrastrutture adeguate e migliori collegamenti, come la bretella San Severino". Negli ultimi giorni proprio l’intervalliva è tornata di attualità. "Oggi c’è finalmente un progetto definitivo, basato su un tracciato condiviso dalla Regione, dai due Comuni coinvolti e dalla Quadrilatero. Di questo va dato il merito a Luigi Zura-Puntaroni che ha lavorato per ottenere parte del finanziamento, al M5S per aver proposto un tracciato alternativo quando era al governo nazionale, perché quello proposto inizialmente era per il 70 per cento in galleria e con gli aumenti che ci sono stati, sarebbe stato irrealizzabile, e della giunta regionale Acquaroli che ha sempre mantenuto alta l’attenzione. A me risulta infatti che sia inserita tra le opere prioritarie della Regione, ma è vero che mancano le coperture e va visto qualche dettaglio al progetto per ottimizzarlo economicamente. Questo è perché è un opera complessa. Sicuramente in Regione mi adopererei per vederla realizzata". Gaia Gennaretti