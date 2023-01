"Abbiamo problemi di organico"

In procura manca il 33 per cento del personale amministrativo. "La carenza di organico è un problema da tempo – spiega il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone –, ma ora la riforma Cartabia richiede un maggiore impegno per i nostri uffici. Ad esempio l’esecuzione delle pene pecuniarie, in quanto crediti dello Stato, prima era compito del tribunale. Ora invece è passata alle procure. Uno studio ha stimato che, per uffici delle dimensioni del nostro, solo per questo compito ci vorrebbe una persona in più. A Macerata, di tre persone che si occupavano delle esecuzioni ne sono rimaste due, dunque in pratica ne mancano due rispetto a quello che servirebbe. Per ora, per fortuna non c’è un arretrato patologico, e anche il tribunale ha fatto un grande sforzo per ridurre i fascicoli più risalenti. Ma con queste carenze di personale non so quali saranno le conseguenze. Poi certo, per ridurre il numero di fascicoli la riforma prevede anche l’archiviazione per vari reati, tra cui il sequestro di persona, se manca la querela".