"Abbiamo recuperato tutto quello che si poteva salvare, abbiamo creato una nuova rete con sistemi più sicuri, e a questo punto è quasi tutto ripristinato. Manca lo streaming per il consiglio comunale, ma stiamo cercando di recuperare anche quello". L’assessore Marco Caldarelli fa il punto sulla situazione in Comune, dopo l’attacco hacker del 25 novembre. "Non sappiamo attraverso quale porta siano entrati, forse un pc rimasto acceso nella notte, o tramite phishing. In ogni caso, una volta entrati i pirati informatici hanno criptato tutte le cartelle di rete e i backup. La situazione non era risolvibile, se non pagando un riscatto, cosa che per gli enti pubblici è vietata. Ci è stato mandato un messaggio, che rinviava a una chat Telegram, e lo abbiamo segnalato alla polizia postale". Per superare il blocco il Comune ha smontato la rete e ne ha aperta una nuova, "incrementando i back up online che si sono rivelati sicuri". I computer sono stati bonificati dal Ced. Per capire come sia avvenuto l’hackeraggio, il Comune ha chiesto una consulenza pagata dalla polizza assicurativa. "Dobbiamo anche capire se i file sono usciti, se sono stati usati oppure no".