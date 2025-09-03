"Abbiamo sette figli, niente sconto sui bus per 184 euro in più di Isee"

"Non chiediamo soldi allo Stato né pretendiamo che il trasporto pubblico sia gratuito per chi come noi ha una famiglia numerosa. Semplicemente chiediamo di rivedere il criterio di pagamento al fine di renderlo più equo per tutti, anche per chi ha due figli, soprattutto alla luce del fatto che si parla tanto di denatalità, spopolamento, pensioni al collasso. Se il sistema vuole aiutare le famiglie, bisognerebbe lavorare su questo punto". A parlare, facendo questa premessa, è Eleonora Fabiani, mamma di sette figli (dai 2 ai 15 anni), che vive a Colbuccaro; i primi tre vanno a scuola a Macerata e, anche per una questione di praticità, prendono l’autobus (quelli dell’Apm). Sotto a una determinata soglia dell’Isee, l’abbonamento vede una riduzione del 50 per cento. Altrimenti si paga a prezzo pieno. Non sono previste né diverse fasce di reddito né altre riduzioni anche di percentuali minori in caso siano più utenti ad abbonarsi. La Fabiani fino all’anno scorso, rientrando sotto quella soglia, versava la metà. Ma da quest’anno, solo per 184 euro in più di Isee, per lei è scattato il pagamento completo. "Per un minimo di reddito in più, ho perso qualsiasi agevolazione per tutti i tre figli – spiega –. Ripeto, non voglio nessuna elemosina: quella di avere sette figli, per me e mio marito, è una scelta consapevole, un atto di fede. Ma trovo assurdo il sistema, non solo per noi, per tutti, anche per chi ha due figli. Non è equo. Si potrebbe ragionare su scaglionamenti in base alle fasce di reddito oppure tener conto del numero dei figli". Lei si è rivolta alla Regione, che gestisce il settore trasporti, al Comune e all’Apm ma per ora è stato un nulla di fatto. La sua speranza è che almeno chi si occupa di questi criteri possa rifletterci e fare qualcosa. "La soluzione sarebbe per tutti – conclude –. Anche il bonus libri o le iscrizioni al nido, ad esempio, tengono conto del numero dei figli. Ma questo per i bus sembra non valere…".