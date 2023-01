"Abbiamo tenuto duro e non è finita qui"

"Ci avevano offerto un ristoro del 30% rispetto ai soldi investiti nell’aumento di capitale di Banca Marche del 2012. Abbiamo detto che il caffè potevano pagarcelo da soli. Siamo riusciti ad arrivare al 60%. Un ottimo risultato". Stefano Gregori, di Confindustria Macerata, è uno dei 50 azionisti privati che si sono uniti alla causa promossa dalla Fondazione Carima contro la PricewaterhouseCoopers (PwC). In questo caso sono in ballo somme più modeste (alcune decine di migliaia di euro, o appena qualche migliaio di euro), tanto che i risarcimenti ottenuti - complessivamente - non arrivano neppure a 500mila euro. Gregori si fa portavoce di una decina dei 50 azionisti privati che, come lui, in occasione dell’aumento di capitale, comperarono azioni della Banca delle Marche visto che questa, sulla base delle certificazioni della Società di revisione (la PwC), sembrava godere di ottima salute. "Poco tempo dopo venne alla luce una situazione ben diversa che nessuno di noi poteva immaginare - sottolinea Gregori -. Così ci siamo consultati, abbiamo messo in piedi un bel gruppo e, insieme, abbiamo deciso di unirci alla Fondazione Carima nella citazione in giudizio con la Pwc, chiedendone la condanna al risarcimento del danno". Gregori evidenzia anche che altri decisero diversamente: scettici sulla possibilità che l’operazione producesse risultati, preferirono lasciar perdere. "E’ stato un percorso lungo e difficile, durante il quale altri azionisti hanno preferito transare prima, ottenendo ristori meno rilevanti, e forse anche per questo all’inizio ci era stata fatta un’offerta assai modesta. Noi abbiamo preferito tenere duro e la vicenda si è conclusa in modo molto positivo". Gregori, però, annuncia che questa è solo una delle azioni volte a recuperare quanto perduto in relazione al collasso della Banca delle Marche. "Con l’avvocato Corrado Canafoglia, dell’Unione consumatori, ci stiamo già muovendo in altre due direzioni. La recente sentenza del tribunale di Ancona ha visto la condanna di soggetti che erano dipendenti della Banca delle Marche, ci dev’essere, dunque, un’assicurazione che dovrà pagare. Inoltre, stiamo predisponendo un esposto nei confronti della Banca d’Italia. Il motivo è presto detto. Prima del commissariamento dell’istituto è stata registrata una perdita di circa 400 milioni di euro, successivamente lievitata ad oltre 2 miliardi. E’ un altro aspetto della vicenda su cui deve essere fatta piena chiarezza".

f. v.