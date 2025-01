"Abbiate sempre l’entusiasmo di camminare insieme"

Il Giubileo 2025 si è ufficialmente aperto a Camerino: ieri pomeriggio, davanti a Santa Maria in Via è partita la processione lungo le vie della città fino alla basilica di San Venanzio, la cui porta è stata aperta dal vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, che ha fatto le veci dell’arcivescovo di Camerino-San Severino Francesco Massara, assente per motivi di salute. "Carissimi fratelli e sorelle, mi scuso per la mia assenza a e sono vicino a voi nella preghiera – il messaggio dell’arcivescovo Massara –: l’apertura del Giubileo possa essere per ognuno l’occasione per aprire la porta del cuore a Dio e alle persone che incontriamo ogni giorno nella vita; possa questo essere un anno di grazia, di misericordia, di accoglienza e di opere evangeliche per le vostre famiglie, per le nostre comunità e la diocesi. Porto il mio più sincero saluto al vescovo Giancarlo che presiede l’eucarestia e che ringrazio profondamente, ai presbiteri, ai diaconi, alle religiose e ai religiosi, alle autorità civili e militari presenti e a tutti voi".

Il tema di questo Giubileo è "Pellegrini di speranza": "Da figli di Dio, in questa arcidiocesi ci apriamo al Giubileo accogliendo il tema della speranza – così il vescovo Vecerrica nel corso della celebrazione eucaristica –: Papa Francesco ci spiega che questa speranza, la speranza cristiana, non cade nelle difficoltà ma è sempre viva, poiché si fonda sulla fede ed è nutrita dalla carità. Fede, speranza, carità: le tre virtù teologali, che hanno la propria sorgente nel battesimo. In questo Giubileo abbiate l’entusiasmo della vita di comunione nella propria famiglia, l’entusiasmo del camminare insieme nella comunità parrocchiale e, infine, l’entusiasmo di portare la fraternità cristiana a scuola, nel lavoro e nella vita sociale".

Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci del territorio e rappresentanti della Regione, oltre ai vertici delle forze dell’ordine.

Alessio Botticelli