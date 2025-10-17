Abbigliamento e giochi per i rifugiati di Kilis. La missione solidale è tutta al femminile

Gli angeli dell’associazione "Porto Recanati solidale" sono ripartiti per una nuova missione umanitaria, con l’obiettivo di consegnare vestiti e giocattoli ai profughi rifugiati a Kilis, nel confine turco-siriano. L’associazione è impegnata da anni in queste attività, ma questa volta si è messa in viaggio una spedizione tutta in rosa composta solo da volontarie, tra le quali c’è anche l’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini, moglie di Giampiero Cappetti, presidente dell’associazione portorecanatese. Non è la prima volta che l’assessore Alessandrini partecipa a iniziative benefiche, all’insegna del volontariato.

A dare notizia della partenza per Kilis è stata proprio "Porto Recanati solidale", tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "È tutta al femminile la missione in partenza per Kilis – ha scritto il sodalizio portorecanatese –. Chi ci conosce sa che non abbandoniamo mai le strade intraprese, se le necessità restano. Le volontarie Sonia, Ida, Paola ed Eleonora sono partite con 140 chili di abbigliamento, giochi, palloncini e tanto cuore da portare a chi ancora oggi soffre delle conseguenze di una guerra durata anni".

E c’è dell’altro: l’associazione "Porto Recanati solidale" continuerà a dare una mano anche alle famiglie indigenti della zona, consegnando loro pacchi alimentari. "Questo non ci distoglie dal continuare a fare pacchi alimentari per le famiglie locali in difficoltà – sottolinea ancora –, e nemmeno dall’organizzare spedizioni di aiuti lungo la rotta balcanica. Vogliamo far sapere soprattutto alle famiglie che assistiamo da anni che non le lasciamo sole. Nei prossimi giorni vi racconteremo quanto fatto. Ogni donazione merita di essere rendicontata".