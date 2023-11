Abbraccio con furto d’oro. Banda di giovani nei guai

Un abbraccio che sembra caloroso è il trucco per sfilare le collane dal collo dei malcapitati. È successo il 20 ottobre a Petriolo a due anziani. Ma i responsabili sono stati scoperti dai carabinieri: cinque persone sono state denunciate. Nel primo caso una 84enne del paese, uscita per fare due passi con il cane vicino casa, è stata avvicinata da una giovane in compagnia di un uomo. Con il pretesto di accarezzare il cane, la sconosciuta si è avvicinata e dopo aver riempito di complimenti l’animale, ha abbracciato la pensionata. Sorpresa da tanta invadenza, l’84enne ha allontanato la sconosciuta. Ma quando è tornata a casa si è accorta che la collanina in oro che aveva al collo, ricordo di affetti passati, non c’era più. Nei pochi istanti dell’abbraccio quella sconosciuta era riuscita a sganciarla e a prenderla.

Nel secondo episodio invece era finito nel mirino dei ladri un 60enne, che stava accompagnando la madre all’ufficio postale. L’uomo è stato avvicinato da due donne, tra qui la stessa che aveva derubato l’84enne. Ma in questo caso l’approccio non ha funzionato: quando una delle due ha abbracciato il 60enne, è stata subito allontanata con veemenza tanto che, sebbene lei fosse riuscita a slacciare la catenina in oro che aveva al collo, le è scivolata tra gli indumenti dell’uomo. Ricevute le denunce, in poco meno di venti giorni i carabinieri hanno individuato i responsabili. Sono quattro rom trai 25 e i 30 anni di età, tutti già schedati per furto. I militari della stazione di Mogliano, grazie alla descrizione fatta dalle vittime, e incrociando i dati acquisiti attraverso la scrupolosa visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ripercorso i movimenti delle ladre e dell’auto sulla quale viaggiavano, con gli altri due complici. In attesa di vagliare le responsabilità del gruppo per altri casi del genere segnalati nei centri vicini, i quattro sono stati denunciati per furto con destrezza. Il proprietario dell’auto su cui i quattro si spostavano, un 55enne di origine romena, è stato denunciato per favoreggiamento. I carabinieri raccomandano la massima attenzione con gli sconosciuti che cercano il contatto fisico.