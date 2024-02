L’associazione Micologica naturalistica Monti Sibillini, organizza un corso di preparazione al colloquio per l’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, prevista dalla legge regionale Marche. Il corso si svolgerà in sette serate, a partire dal primo marzo dalle 20.30 alle 23, nella sede dell’associazione che si trova in via Verdi 10. La partecipazione è obbligatoriamente riservata agli iscritti all’associazione. L’iscrizione, al costo di 35 euro, può essere effettuata il 26 febbraio o nei lunedì precedenti. Per informazione sul corso e sulle iscrizioni è possibile contattare i referenti dell’associazione Rossano Fusari al 335.8031859, Maurizio Menchi al 347.7902346, Rossano Montanari al 334.1714346 o Angelo Rossi al 333.7216866.

re. ma.