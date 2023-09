Abilitazione alla raccolta dei funghi con l’associazione Monti Sibillini

L’associazione micologica naturalistica Monti Sibillini di Macerata organizza un corso di preparazione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, come predisposto dalla Regione. Per partecipare, è necessario essere iscritti all’associazione, pagando la quota di 35 euro nella sede in via Verdi, 10. Nella sede si terranno anche le sei lezioni, nei prossimi giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 23. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al presidente Rossano Fusari al numero 335.8031859, oppure a Maurizio Menchi (347.7902346), Romano Montanari (334.1714346) o Angelo Rossi (333.7216866).