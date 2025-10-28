Abitazione a San Girio presa di mira dai ladri. Un altro malvivente messo in fuga dai residenti

Ladri in azione a Potenza Picena: ignoti hanno trafugato in una casa oro e gioielli del valore di qualche migliaio d’euro, mentre in un altro caso un ladruncolo solitario è dovuto fuggire a mani vuote. I due episodi sono avvenuti la scorsa settimana in città. Nel mirino è finita un’abitazione della frazione di San Girio, dove vive un pensionato. I malviventi hanno agito dopo l’ora cena, approfittando dell’assenza del proprietario. Prima hanno forzato una finestra, poi sono riusciti a intrufolarsi senza troppe difficoltà nell’appartamento che si trova a poca distanza dal santuario di San Girio. I ladri hanno fatto il giro delle stanze e hanno aperto mobili e cassetti. Hanno arraffato monili in oro, preziosi e gioielli, tagliando subito dopo la corda. Solo quando l’uomo è tornato a casa, si è accorto dell’insolito disordine e ha realizzato di esser stato derubato. Inevitabilmente sono stati allertati i carabinieri, che hanno svolto il sopralluogo di rito nell’abitazione. Successivamente il pensionato si è recato in caserma e ha formalizzato una denuncia contro ignoti per il furto subito.

Sempre nei giorni scorsi, un ladro ha tentato il colpo in un appartamento che si trova in contrada Varco. Il malfattore ha cominciato ad aggirarsi in modo sospetto lungo il piazzale della casa, finché ha tentato di forzare l’entrata dell’abitazione. Ma è stato notato dai residenti e il ladruncolo è scappato via, dirigendosi verso la campagna e facendo perdere le proprie tracce. I proprietari di casa hanno informato i carabinieri e in seguito hanno sporto denuncia per il tentativo di furto. Su entrambi i fatti indagano adesso i carabinieri della stazione di Potenza Picena. Al vaglio sono finite le immagini di videosorveglianza comunale, per trovare elementi utili e risalire all’identità dei malviventi.

g. g.