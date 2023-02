Abiti, look, banchetto e arredamento: come far sentire gli ’Sposi in festa’

Preziosi e utili consigli affinché il giorno del "sì" sia bello, perfetto e indimenticabile. Sono rimasti davvero soddisfatti i 120 sposi che hanno partecipato a ’Sposi in festa’, serata organizzata dall’agenzia LC Eventi di Luca Ciarpella al ristorante "La Cipolla d’oro" di Potenza Picena. L’evento, promosso dalla Se.Pa. Arredamenti di Potenza Picena e dallo stesso ristorante, ha proposto ai fidanzati in odor di matrimonio le proposte dei principali esperti dei vari aspetti del wedding nel nostro territorio. Nella splendida cornice del granaio, durante la dinner experience,gentilmente offerta agli sposi da Emanuele Properzi, titolare del ristorante, hanno sfilato gli abiti di due importanti atelier marchigiani, Le Spose di Francesca e sartoria Luca Paolorossi, in una raffinatissima ambiantazione curata da Paola Diomedi della Flowery Lab e da Giuseppe Filloramo della Relife Servizi. Ad impreziosire il defilè le eleganti calzature di Giorgio Iachini, i preziosi gioielli di Matteo Cartechini, mentre la bellezza in passerella è stata esaltata dalle particolari acconciature di Sonia Parrucchieri e da Alessandra Make-up stylist della Musa Academy. Non sono mancati momenti artistici affidati alla comicità del noto duo “Lando e Dino”, all’animazione coinvolgente del maestro di balli caraibici Nicolas Cerquettini e alle piacevoli sonorità del trio “Favola” che da anni accompagna gli sposi durante banchetti, cerimonie civili e religiose con le canzoni più emozionanti. A completare la rosa dei partners Foto Color Lab di Andrea Mengo, Movimenti Notturni, Yucatan Viaggi, Francesca Moreschi della MSC Crociere, Tabaccheria del Corso della famiglia Piscitelli, le Wp Melelli e Marcolin, Elisa Tomassini ed il suo team di Alleanza Assicurazioni, il pittore Marco Sciame, i fratelli Cherubini della Royal Garage con la loro esposizione di auto d’epoca. La serata, trasmessa in diretta social e su Tv Centro Marche, è stata condotta da Luca Ciarpella affiancato da Daniela Gurini e Federica Pantanetti. Saluti iniziali portati dalla presidente della Lube, Simona Sileoni, da Emanuele Properzi, titolare de "La Cipolla d’oro" e da Sergio Cappelletti che insieme ai figli gestisce le 5 sedi della Se.Pa Arredamenti nelle Marche.