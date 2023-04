Aborto, duello tra Manzi e Ferranti

"Giudico preoccupante la scelta della Regione Marche di patrocinare una manifestazione promossa da organizzazioni dichiaratamente anti-abortiste". Così la deputata Irene Manzi (Pd) sull’iniziativa "Maternità in-attesa. Preservare la salute della donna in gravidanza", organizzata per oggi (alle 15 alla biblioteca Statale di via Garibaldi), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, dall’associazione Pro-Vita e Famiglia, dal Centro di Aiuto alla Vita di Loreto e dalla Federazione Consultori familiari di ispirazione cristiana, con il patrocinio della Regione. "Dietro a un’iniziativa a tutela della salute della donna in gravidanza, si cela una connotazione fortemente ideologica che di educativo non ha molto. Una decisione in linea con quello che la giunta Acquaroli ha sempre perseguito e rivendicato: limitare le possibilità di scelta e ostacolare in ogni modo l’interruzione volontaria di gravidanza. Le Marche hanno una percentuale preoccupante di medici obiettori nelle strutture sanitarie, circa l’80%. C’è una situazione preoccupante che non riguarda solo l’interruzione volontaria di gravidanza, ma anche la possibilità di ricorso alla pillola abortiva".

All’iniziativa di oggi interverranno Vittoria Criscuolo, Carla Mangano, Francesca Romana Poleggi, Susanna Primavera, Aurelia Serra e Benedetto Rocchi, moderati dal ginecologo Alessandro Cecchi e dalla prof Clara Ferranti, responsabile organizzatrice insieme al dottor Roberto Festa. Di fronte alle critiche, Ferranti (docente dell’Università di Macerata) chiarisce che si tratta di un’iniziativa "rivolta a tutta la cittadinanza, a chiunque sia interessato ad approfondire un tema delicato, ma trattato da esperti. Abbiamo inteso le varie polemiche, sorvoliamo sulle offese ricevute e invitiamo a partecipare per verificare l’infondatezza di tutte le critiche che sono state avanzate da collettivi universitari di sinistra, dall’onorevole Manzi e dall’associazione Non Una di Meno".

Elena Silvetti