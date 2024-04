Abusa della nipote: finisce in carcere

È stato portato in carcere a Fermo un 75enne residente in un paese della provincia, accusato di aver abusato della nipotina da quando lei aveva appena 6 anni. I fatti erano accaduti dal 2011, quando la piccola veniva affidata al nonno. Approfittando del tempo che passavano insieme da soli, l’anziano aveva iniziato a toccarla nelle parti intime, e quando poi lei aveva 13 anni, aveva iniziato ad avere rapporti sessuali completi con lei. La nipote non era mai riuscita a ribellarsi, anche per via di una sua difficoltà di natura psichica acuita anche dagli abusi subiti dal familiare. Una volta, la piccola aveva provato a confidarsi con il padre, ma non era stata creduta. Solo dopo anni, nel 2018, era riuscita a raccontare cosa accadeva con il nonno e a farlo denunciare. Le indagini avevano fatto emergere alcuni riscontri alle sue dichiarazioni, ma l’anziano aveva sempre negato tutto, assicurando tra l’altro di lamentare una disfunzione che gli avrebbe del tutto impedito di avere rapporti. Per questo, nel processo con il rito abbreviato, era stata anche disposta una perizia. L’urologo però non aveva potuto dire quando si fosse manifestato il problema, e dunque non aveva scagionato l’anziano non potendo sapere quali fossero le sue condizioni all’epoca dei fatti. In primo grado, l’uomo era stato condannato a sei anni di reclusione, una pena ridotta di un terzo grazie al rito abbreviato. La sentenza è stata confermata in appello e nelle scorse settimane anche in Cassazione, diventando definitiva. Per questo, la procura di Macerata ha emesso il provvedimento di carcerazione per lui, perché sconti la sentenza che gli è stata inflitta. I carabinieri della Compagnia di Macerata lo hanno dunque rintracciato e portato al carcere di Fermo.