"Abusata da quando avevo 12 anni". Padre e figlio rischiano il processo

Un papà avrebbe abusato della figlia minorenne. Anche il fratello più grande è accusato di violenza sessuale nei confronti della sorellina. Padre e figlio, entrambi residenti in un comune del maceratese, rispettivamente di 51 e 21 anni, sono accusati di violenza sessuale. Ad accusarli una 17enne, costretta a suo dire a subire violenza sessuale da parte del padre fin da quando aveva 12 anni e poi dal fratello. Nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini: padre e figlio, ora, sono indagati per violenza sessuale.

Tutto sarebbe cominciato nel 2019. Le indagini erano state avviate dopo che la ragazzina, che attualmente si trova in una struttura protetta, avrebbe fatto capire ad una insegnante, raccontandolo in maniera vaga, di stare vivendo una situazione di disagio tra le mura di casa, dove dopo la separazione dei genitori viveva con il padre, al quale era stata affidata, e ai fratelli. Così erano state allertate le forze dell’ordine e la ragazzina era stata sentita; nel frattempo i servizi sociali si erano mobilitati per trasferirla in una struttura, dopo che era stata sospesa la potestà genitoriale del padre. Agghiaccianti i racconti della 17enne, che accusava il padre di violenza sessuale. L’uomo, un operaio, le avrebbe toccato le parti intime, abusando di lei di notte, quando la piccola dormiva nel letto matrimoniale, dopo che la madre aveva lasciato l’abitazione.

Quando lei era alle superiori, l’uomo si sarebbe messo in ginocchio di fronte a lei, spogliandosi e masturbandosi. Tutto questo sarebbe andato avanti fino allo scorso aprile. La ragazzina avrebbe accusato anche il fratello, più grande di lei. Le avrebbe toccato le parti intime, stando al racconto della vittima. Padre e figlio, che negano con forza le accuse, sono difesi dall’avvocato Patrizia Palmieri. Il sostituto procuratore Rosanna Buccini aveva chiesto l’incidente probatorio, richiesta però rigettata dal gip. La difesa contesterebbe l’attendibilità dei racconti della ragazzina e sta valutando di presentare memorie difensive e documentazione.

Chiara Marinelli