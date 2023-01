Abusava della nipote di 5 anni: condannato

Per gli abusi sulla nipotina della sua compagna, iniziati da quando lei aveva 5 anni, un 62enne della provincia è stato condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione. Le accuse per lui sono di violenza sessuale e corruzione di minorenni. I fatti sarebbero avvenuti in un centro della costa dal 2015 al 2020. La piccola aveva instaurato un rapporto molto stretto con quel nonno acquisito, che viveva con sua nonna e con cui lei e la madre erano andate a vivere. Con grande confidenza la bimba non avrebbe avuto problemi a entrare nella camera da letto e anche in bagno quando c’era lui. Ma di questo rapporto, lui – che all’inizio dei fatti aveva 55 anni – avrebbe approfittato. La nipotina avrebbe dovuto subire vari toccamenti e sarebbe stata anche costretta a vedere del materiale pornografico, in più occasioni. All’inizio lei non avrebbe valutato la gravità dei comportamenti, ma nel 2021 aveva finalmente trovato il coraggio di dire tutto alla madre. Dopo che una psicoterapeuta l’aveva ritenuta compatibile con il profilo di un soggetto abusato, era partita la denuncia. Sentita in incidente probatorio, la ragazzina aveva confermato tutte le accuse e così l’uomo si è ritrovato sotto processo. Ieri a Macerata per lui si è tenuta l’udienza preliminare, nella quale è stato giudicato con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Enrico Riccioni ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione, per violenza sessuale e corruzione di minore. Alla richiesta si è associata l’avvocato Celeste Riera, difensore di parte civile in sostituzione della collega Egle Asciutti. L’avvocato Silvia Panico ha invece tentato di dimostrare alcuni punti deboli nella tesi accusatoria. Ma alla fine il giudice Claudio Bonifazi ha inflitto all’imputato la pena di sei anni e dieci mesi. Ora però l’uomo potrà fare appello.

Paola Pagnanelli