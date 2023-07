Abusi a una minore disabile, in Appello ridotta la pena

Pena ridotta, ma condanna confermata per un 73enne collaboratore di una parrocchia, accusato di aver abusato di una 17enne disabile. In primo grado all’uomo erano stati inflitti sette anni, ridotti ieri a tre anni e otto mesi dalla corte d’appello. Ma lui si proclama innocente. I fatti risalgono all’estate del 2015, e poi all’estate seguente. Da molti anni il pensionato dava una mano in parrocchia, in un paese vicino Macerata. Anche quella estate, aveva dato la sua disponibilità per la gestione del centro estivo destinato a bambini e ragazzi. Così aveva conosciuto la 17enne.

La ragazzina, che soffriva di un lieve ritardo mentale e aveva dei problemi in famiglia, aveva stretto amicizia con l’anziano, cercando in lui un po’ di conforto. Ma a un certo punto l’uomo aveva abusato di questo rapporto, e aveva convinto la ragazzina a seguirlo in alcuni locali parrocchiali in una zona isolata del paese: lì l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. L’estate successiva, si era ripetuta la stessa situazione. Ma a un certo punto una zia della ragazza, leggendo il suo diario, aveva trovato alcuni riferimenti a questa specie di relazione tra lei e il pensionato. Insospettita e preoccupata, aveva segnalato la vicenda alla procura.

La ragazzina era stata sentita, e aveva confermato di aver ricevuto delle attenzioni dall’anziano. Così lui era finito sotto accusa. Nel processo, il tribunale aveva disposto una perizia psichiatrica sulla giovane, dopo la quale la sua versione era stata ritenuta precisa e attendibile. Erano stati acquisiti i messaggi che lui le aveva mandato, dicendole quanto gli mancasse, ed era emerso che nel giro di poco tempo lui le aveva fatto 200 telefonate. Alla fine, l’imputato era stato condannato a sette anni di reclusione. Lui però ha sempre respinto le accuse, e con gli avvocati Roberto Gentilucci e Claudio Fraticelli ha fatto appello.

I difensori hanno ribadito che gli abusi erano una fantasia della ragazzina; i locali dove sarebbero avvenuti erano chiusi, e l’uomo non aveva mai avuto le chiavi, inoltre l’imputato era da sempre una persona stimatissima in parrocchia. La corte di Ancona ha dunque deciso di riascoltare la ragazzina, che di nuovo ha confermato le accuse. E le sue parole hanno convinto i giudici, che hanno confermato la condanna per l’imputato, ridotta però con le generiche a tre anni e otto mesi. Confermata anche la provvisionale per la ragazza, parte civile con l’avvocato Maurizio Forconi che, in udienza, ha ribadito quanto la giovane avesse riposto nell’anziano la speranza di trovare il punto di riferimento che non aveva mai avuto.

Paola Pagnanelli