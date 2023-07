Abusi edilizi e rifiuti nascosti: cinque denunce

Abusi edilizi e rifiuti interrati: scattano le denunce dei carabinieri forestali. Negli ultimi tempi sono state fatte in provincia 24 verifiche, concluse con la denuncia di cinque persone. I reati più segnalati sono la mancanza del permesso di costruire o il mancato rispetto delle prescrizioni, le mancate autorizzazioni sismiche e il mancato rispetto del vincolo paesaggistico. Spesso nei cantieri si è rilevato anche il non corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni. La stazione carabinieri forestale di Camerino ha accertato, in località Martiri di Montalto nel territorio di Caldarola, lo stoccaggio irregolare di pietrisco ed asfalto, che sono classificati come rifiuti speciali. Il titolare dell’impresa edile è stato denunciato. A Santa Maria in Piana, nel territorio di Treia, i militari della stazione carabinieri forestale di San Severino hanno controllato alcuni agriturismi scoprendo, in uno di questi, due strutture ricettive in legno realizzate con pali e teli impermeabili, complete di allaccio a tutti i servizi (elettrico, idraulico e relativi scarichi), su una superficie di circa 50 metri quadrati. In manufatti sono risultati privi dei titoli edilizi abilitativi. Denunciato il titolare dell’agriturismo. In un cantiere a Macerata, invece, i carabinieri forestali di Abbadia di Fiastra hanno svolto un controllo con il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, e hanno scoperto così lo smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi derivanti da costruzionedemolizione. Il materiale era stato interrato in una buca di circa 200 metri quadrati, profonda un metro e mezzo. Anche qui, è partita la denuncia per l’imprenditore edile. Sono state inoltre accertate violazioni per la mancata formazione dei lavoratori e l’assicurazione della viabilità del cantiere, con multe per un totale di 33mila euro e la sospensione dei lavoratori. In contrada Castelnuovo di Recanati, la stazione carabinieri forestale ha scoperto un manufatto in legno lamellare di circa 20 metri quadrati, predisposto per l’allaccio alla rete elettrica e usato come deposito: non era mai stato autorizzato e non rispettava la normativa sismica. Il proprietario del fondo è stato denunciato. Nello stesso periodo i militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale sono intervenuti in un cantiere a Macerata con il personale dell’Arpam e hanno ispezionato anche gli strati profondi del terreno, per verificare la presenza di rifiuti interrati su circa due ettari. I saggi effettuati hanno portato alla luce rifiuti da demolizione non pericolosi. La proprietà è stata sanzionata per lo smaltimento illecito. I carabinieri forestali effettuano un attento monitoraggio del territorio, avvalendosi anche delle foto scattate dal Nucleo elicotteri carabinieri: queste immagini infatti possono dare spunti su un’attività cantieristica in luoghi di difficile accesso.

Paola Pagnanelli