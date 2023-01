Abusi edilizi, multato uno stabilimento balneare

di Giorgio Giannaccini

Diversi abusi edilizi sono stati contestati a uno stabilimento balneare, che si trova nel lungomare nord di Porto Potenza. In particolare, è stata rilevata la presenza non autorizzata di due cabine in plastica e di una parete in legno, e poi di una lastra in cemento all’interno dell’area demaniale. Per questo, sia il concessionario della spiaggia che l’affittuario saranno multati. E’ quanto emerso in un controllo svolto in città, a fine dicembre, dalla polizia locale e dalla Capitaneria di Porto. Durante le operazioni, gli agenti hanno notato che nell’area appartenente allo chalet erano state posizionate due cabine di plastica e anche una parete tavolata, in legno, nella zona a lato del lungomare, di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Ma questo senza aver fatto l’apposita domanda, prevista dalla legge, per quei fabbricati removibili. Così, inevitabilmente, è scattata la contestazione. Ma c’è dell’altro: i militari della Capitaneria di Porto, impegnati pure loro nei controlli, hanno trovato una lastra prefabbricata in cemento (che d’estate era stata usata come passerella) appoggiata a terra dentro all’area demaniale. Quindi è emersa un’ulteriore violazione, perché l’autorizzazione a lasciare la passerella in spiaggia riguardava solo il periodo estivo, in quanto non era stata chiesta quella invernale. Per tale motivo, la comunicazione degli abusivi edilizi è stata messa nera su bianco dal segretario comunale Gabriella Maria Galassi, che ha trasmesso il resoconto delle violazioni alla Procura di Macerata, alla Provincia a alla Prefettura di Macerata. A breve, arriverà dunque il verbale delle contravvenzioni a concessionario e gestore della spiaggia.