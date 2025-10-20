Qualcosa si muove

Abusi edilizi nel Parco dei Sibillini, gli uffici comunali multano il sindaco
20 ott 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
  Abusi edilizi nel Parco dei Sibillini, gli uffici comunali multano il sindaco

Abusi edilizi nel Parco dei Sibillini, gli uffici comunali multano il sindaco

Il sindaco Ricottini

Gli uffici comunali sanzionano il sindaco dello stesso Comune. Non capita spesso, ma è capitato a Fiastra, dove il sindaco Giancarlo Ricottini è stato multato dal suo ufficio tecnico.

La vicenda inizia a giugno, con una nota dei carabinieri di Fiastra e poi un sopralluogo della responsabile dell’ufficio tecnico, Claudia Marinozzi, al rifugio Tribbio, situato nel territorio del Parco dei Sibillini e gestito da Ricottini. Dalla verifica, viene fuori che sono stati fatti alcuni lavori senza alcuna autorizzazione: in particolare è stata sistemata una pedana di legno di 4,7 metri per 11, e appoggiata al suolo, e una palizzata di 2,5 metri per 10,75, per una altezza di 2,70 metri, e staccionate per una lunghezza complessiva di 24,40 metri, con altezza di poco più di un metro.

Quell’area però è classificata come zona A1, e consente solo interventi di manutenzione e tutela dell’esistente. Inoltre, la stessa area è soggetta al vincolo paesaggistico e ai vincoli del Piano del parco nazionale dei Sibillini. Le opere trovate al rifugio sono considerate manutenzione straordinaria, per questo "avrebbero richiesto – si legge nell’ordinanza comunale – una comunicazione di inizio lavori asseverata e una autorizzazione paesaggistica". Senza queste, per gli uffici scatta l’obbligo di disporre la remissione in pristino.

Nel corso dell’istrutoria, l’ufficio tecnico ha acquisito anche le note del Parco, a settembre, e la memoria difensiva del gestore a ottobre. Alla fine, l’ufficio ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate nel rifugio dal gestore–sindaco, e una multa sempre a lui di mille euro. I lavori dovranno essere completati entri tre mesi. L’ordinanza è stata notificata anche a Regione, Provincia, procura, polizia municipale, carabinieri, Parco e Soprintendenza.

© Riproduzione riservata