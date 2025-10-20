Abusi edilizi nel Parco dei Sibillini, gli uffici comunali multano il sindaco

Gli uffici comunali sanzionano il sindaco dello stesso Comune. Non capita spesso, ma è capitato a Fiastra, dove il sindaco Giancarlo Ricottini è stato multato dal suo ufficio tecnico.

La vicenda inizia a giugno, con una nota dei carabinieri di Fiastra e poi un sopralluogo della responsabile dell’ufficio tecnico, Claudia Marinozzi, al rifugio Tribbio, situato nel territorio del Parco dei Sibillini e gestito da Ricottini. Dalla verifica, viene fuori che sono stati fatti alcuni lavori senza alcuna autorizzazione: in particolare è stata sistemata una pedana di legno di 4,7 metri per 11, e appoggiata al suolo, e una palizzata di 2,5 metri per 10,75, per una altezza di 2,70 metri, e staccionate per una lunghezza complessiva di 24,40 metri, con altezza di poco più di un metro.

Quell’area però è classificata come zona A1, e consente solo interventi di manutenzione e tutela dell’esistente. Inoltre, la stessa area è soggetta al vincolo paesaggistico e ai vincoli del Piano del parco nazionale dei Sibillini. Le opere trovate al rifugio sono considerate manutenzione straordinaria, per questo "avrebbero richiesto – si legge nell’ordinanza comunale – una comunicazione di inizio lavori asseverata e una autorizzazione paesaggistica". Senza queste, per gli uffici scatta l’obbligo di disporre la remissione in pristino.

Nel corso dell’istrutoria, l’ufficio tecnico ha acquisito anche le note del Parco, a settembre, e la memoria difensiva del gestore a ottobre. Alla fine, l’ufficio ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate nel rifugio dal gestore–sindaco, e una multa sempre a lui di mille euro. I lavori dovranno essere completati entri tre mesi. L’ordinanza è stata notificata anche a Regione, Provincia, procura, polizia municipale, carabinieri, Parco e Soprintendenza.