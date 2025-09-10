Abusi sessuali e minacce alla ex. Operaio condannato a due anni

Aveva inseguito la sua ex moglie in auto, sorpassandola bruscamente e costringendola a fermarsi. Poi era sceso dalla vettura, bussando con violenza contro lo sportello di quella di lei. Altre volte l’aveva minacciata, chiedendo rapporti sessuali in cambio dei soldi per il mantenimento. Peer questo è stato condannato a due anni di reclusione un operaio di 43 anni, finito sotto accusa per stalking e violenza sessuale nei confronti della ex moglie.

I fatti erano avvenuti da maggio a novembre dello scorso anno, a Montecassiano. Era stata la donna, dopo la separazione, a denunciare i comportanti dell’ex marito. Secondo l’accusa l’uomo, lo scorso maggio, aveva inseguito la donna al volante della sua auto, sorpassandola in maniera brusca e costringendola a fermarsi. Una volta sceso, l’aveva spaventata bussandole sulla portiera dell’auto con violenza. Poco dopo, a luglio, l’aveva minacciata, dicendole che non le avrebbe dato i soldi per il mantenimento dei figli se lei non avesse accettato di fare sesso con lui. In una circostanza poi, le aveva messo le mani addosso, dandole venti euro e dicendole che se voleva più soldi doveva fare altro, alludendo anche in quella circostanza a prestazioni sessuali. Sempre nel mese di luglio, l’operaio aveva minacciato di dare fuoco all’auto della ex, e l’aveva tormentata con un bombardamento di messaggi Whatsapp, inviati in maniera compulsiva per costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui, altrimenti non le avrebbe pagato le spese extra per il mantenimento.

Intimorita da mesi di minacce, messaggi e agguati da parte del’ex marito, la donna alla fine aveva deciso di denunciarlo. Nella mattinata di ieri in tribunale a Macerata si è svolto il processo con il rito abbreviato, davanti al giudice Giovanni Manzoni. Il 43enne, difeso dall’avvocato Marco Emiliozzi, è stato condannato per i reati di stalking e violenza sessuale a due anni di reclusione, con pena sospesa condizionata però alla frequenza di un percorso specifico per persone maltrattanti. La donna si era costituita parte civile al processo, assistita dall’avvocato Maria Gioia Squadroni. La difesa dell’operaio ha già annunciato che farà appello contro la sentenza di primo grado, assicurando che le accuse sono infondate.

Chiara Marinelli