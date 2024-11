Abusi sessuali su due ragazzine in discoteca

Violenza sessuale nei confronti di due sedicenni, nel bagno delle donne di una discoteca. Per questo è finito sotto accusa un 21enne che vive a Fabriano. I fatti di cui è chiamato a rispondere sarebbero avvenuti il 2 ottobre del 2022 nel bagno del locale Milù, a Matelica.

Il fabrianese, all’epoca dei fatti poco più che diciottenne, secondo l’accusa sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Stefania Ciccioli, avrebbe avvicinato due ragazzine, nel bagno della discoteca. Dopo aver bloccato la porta con un piede per impedire alle due amiche di uscire fuori da lì e con le braccia tese, appoggiate al muro, impedendo loro qualsiasi via di fuga, il giovane prima avrebbe detto loro di stare zitte, poi avrebbe cercato di baciare le due amiche. Sempre secondo l’accusa, avrebbe poi cercato far baciare le due giovani amiche tra di loro, facendole sbattere la testa una contro l’altra. Poi avrebbe afferrato la mano destra di una e la avrebbe messa sul seno dell’altra ragazza. Infine, sempre secondo quanto sostenuto dall’accusa, il giovane avrebbe palpeggiato entrambe le sedicenni, con tutte e due le mani, sia le parti intime che il seno.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare. Ma davanti al giudice Giovanni Manzoni il difensore del ragazzo, l’avvocato Ruggero Benvenuto, ha fatto presente che aveva chiesto un interrogatorio al suo assistito alla fine delle indagini, cosa che però non era stata fatta. Il giudice, dunque, ha rinviato gli atti alla procura affinché l’imputato possa essere interrogato e dare la sua versione su quanto sarebbe accaduto.

Chiara Marinelli