Abusi su due cuginette Condannato a dieci anni

Condanna a dieci anni confermata per un 72enne, accusato di aver abusato di due cuginette da quando queste avevano cinque anni. Anche la corte d’appello lo ha ritenuto colpevole, respingendo il ricorso dell’imputato. Nel processo, sono stati rivissuti e analizzati episodi che erano iniziati nel 2007. L’uomo era il compagno di una donna, zia di due nipotine. I genitori delle piccole, che conoscevano bene l’uomo, spesso le lasciavano a casa loro, anche sole con lui, di cui tutti avevano la massima fiducia. Ma qualche anno fa una delle nipotine, ormai adolescente, dopo un episodio grave avvenuto nella sua scuola aveva deciso di dire alla mamma cosa aveva subito da quando aveva appena cinque o sei anni: il compagno della zia, quando rimanevano soli, l’aveva costretta a subire vari tipi di atti sessuali, arrivando anche a tentare di penetrarla quando lei era ancora una bambina.

Solo nove anni dopo la ragazzina era riuscita a interrompere questi abusi. Quando la vicenda era esplosa in famiglia anche un’altra cugina, di un anno più grande, aveva ammesso di aver dovuto vivere le stesse esperienze con lo zio: quegli abusi le avevano creato un disagio profondo e indicibile, per il quale lei non aveva mai raccontato nulla o chiesto aiuto, e solo dopo che la cugina aveva detto quelle cose anche lei aveva trovato il coraggio di accusare il maceratese dei medesimi abusi. In tribunale, le due ragazzine erano state sentite con un incidente proba torio, assistite da una psicologa, avevano confermato le accuse allo zio e le loro dichiarazioni erano state ritenute attendibili. Nel processo con il rito abbreviato, l’imputato si era dichiarato innocente, assicurando di non aver avuto altro che affetto verso le bambine, negando di averle mai sfiorate. Per lui l’avvocato difensore Olindo Dionisi aveva chiesto l’assoluzione, legando quelle denunce ad altre vicende familiari e sottolineando la mancanza di prove per fatti avvenuti molti anni prima. Il giudice Domenico Potetti lo aveva condannato a dieci anni di reclusione. L’imputato allora ha fatto appello, ma ieri il suo ricorso è stato respinto, come chiesto dal pubblico ministero Cristina Polenzani e dai familiari delle vittime, assistiti dagli avvocati Alessandro Marcolini e Simona Nasso. Ora però il caso potrebbe finire in Cassazione, prima che la condanna diventi definitiva.

p. p.