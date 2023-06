"Abusi su sorella e nipote 16enne": a processo

Accusato di aver abusato con violenza della sorella e della nipote 16enne, sarà processato a febbraio un 44enne residente sulla costa. Ma lui nega tutto, e assicura che entrambe hanno inventato questa storia solo per motivi economici. I fatti da ricostruire sarebbero avvenuti dal marzo 2020 fino all’agosto del 2022, quando i tre vivevano insieme. L’uomo, che all’epoca aveva una compagna incinta, avrebbe violentato più volte la sorella: sarebbe andato a prenderla dove lei lavorava, l’avrebbe portata in una zona appartata e, minacciando di fare del male a lei e soprattutto alla figlia 16enne di lei, l’avrebbe costretta a subire rapporti sessuali vari e brutali, arrivando a farla vomitare. Quando poi c’erano state le restrizioni imposte dal Covid, il 44enne si sarebbe spesso accanito sulla donna. Purtroppo – secondo l’accusa – anche la ragazzina avrebbe dovuto subire le perversioni dello zio. Quando lei andava con lui a prendere la madre dal lavoro, l’uomo l’avrebbe costretta ad assistere o a partecipare ad atti sessuali, in casa le avrebbe fatto vedere filmati pornografici e a subire altri rapporti sessuali, in più occasioni, toccandola anche con violenza.

Oltre alle accuse di violenza sessuale aggravata, la sorella e la nipote hanno parlato alla polizia anche dei maltrattamenti che avrebbero subito in casa dal familiare, fatti di minacce, insulti continui, schiaffi e pugni contro la sorella; l’uomo l’avrebbe tormentata anche sul lavoro, per gelosia, presentandosi ubriaco e mettendo in atto scenate imbarazzanti per lei. In questo modo, la vita delle due sarebbe stata un incubo continuo, da cui sarebbero uscite solo chiedendo aiuto alla questura e rivolgendosi al centro antiviolenza. Ieri mattina per l’uomo si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Stefania Ciccioli e l’avvocato Egle Asciutti, parte civile per la donna e la figlia, hanno chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato. L’avvocato difensore Alessandro Brandoni ha invece chiesto il proscioglimento, mettendo in luce la mancanza di riscontri a sostegno della versione delle due accusatrici: dietro alla vicenda ci sarebbero vecchi rancori e questioni economiche.

Alla fine però il giudice Claudio Bonifazi ha ritenuto necessario il processo, per chiarire la vicenda: la prima udienza sarà il 6 febbraio. In aula, si potrà accertare cosa sia successo davvero durante quel periodo di convivenza tra parenti.

Paola Pagnanelli