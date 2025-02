Abusi su una 14enne, marocchino a giudizio

Accusato di violenza sessuale su una 14enne, sarà processato con il rito immediato l’imputato, un 25enne marocchino che era stato arrestato poche ore dopo i fatti che tuttora si trova in carcere. È quanto ha deciso ieri il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Macerata.

L’episodio era avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, a Civitanova. Vittima una giovanissima dell’Anconetano che era arrivata in città per trascorrere la serata in un locale del lungomare, accompagnata dal nonno, insieme con una sua amica. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in udienza dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, il 25enne, con violenza e minacce, colpendo la ragazzina al braccio con due pugni e costringendola a terra, in ginocchio, la avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui, approfittando del fatto che la ragazza avesse assunto alcolici, sia prima del loro incontro che dopo, insieme, in un bar, e cocaina, che lui stesso le avrebbe offerto. Per questo il 25enne è anche accusato di aver offerto e ceduto droga, un quantitativo imprecisato di cocaina, alla minorenne, anche per ottenere prestazioni sessuali.

Il marocchino e la ragazzina si erano conosciuti quella sera. Lui avrebbe convinto le due amiche a bere qualcosa insieme in un bar a San Marone, dove erano arrivati a piedi, passando per il centro. Avrebbero preso qualcosa e poi si sarebbero diretti verso l’area verde tra la chiesa nuova di San Marone e la pista ciclabile del Castellaro. Rimasti soli, il marocchino avrebbe abusato della 14enne, costringendola ad avere un rapporto sessuale con lui.

Difeso dall’avvocato Domenico Biasco, dopo l’arresto il ragazzo aveva negato le accuse, fornendo una versione diversa della storia e assicurando che non c’era stata alcuna violenza.

Ieri mattina si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Claudio Bonifazi. L’avvocato Biasco ha chiesto il processo con il rito abbreviato condizionato ad alcuni accertamenti, ma la richiesta è stata respinta. Ora si procede con la richiesta di giudizio immediato e si attende la data per l’inizio del dibattimento. "Avevo chiesto il rito abbreviato condizionato a una serie di attività istruttorie per integrare le lacune sia in fase di indagini che con l’incidente probatorio sull’accertamento di quanto accaduto – ha detto l’avvocato Biasco –, anche alla luce dell’analisi forense sui telefonini e delle consulenze dell’esoerta genetico-forense. Le richieste sono state ritenute incompatibili per il giudizio abbreviato e quindi si è deciso di procedere al dibattimento. Ora si resta in attesa della prossima data per il dibattimento".

Si è costituito parte civile il tutore della ragazza, assistito dall’avvocato Sara Sbarbati.

