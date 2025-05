Abusi su una 16enne disabile, condannato

Arrivata nelle Marche dopo una triste vicenda familiare, una ragazzina disabile, all’epoca dei fatti minorenne, si sarebbe trovata costretta a subire le molestie di un uomo. Lui, un 65enne del maceratese, era finito sotto accusa per violenza sessuale su minorenne. E ieri in tribunale a Macerata l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi dal collegio dei giudici. Il pubblico ministero Enrico Riccioni aveva chiesto cinque anni.

La vicenda finita in tribunale risale al 2021. La ragazzina, all’epoca dei fatti una 16enne originaria di un’altra regione italiana, aveva perso entrambi i genitori in seguito a un fatto molto doloroso, e così era arrivata nel maceratese, affidata a una casa famiglia, ospite di una struttura nell’entroterra maceratese.

Il suo caso era particolarmente delicato, perché oltre ad aver vissuto una vicenda alquanto grave con i suoi genitori, la ragazzina aveva una disabilità fisica importante e un disturbo dell’apprendimento. Nella casa famiglia, la ragazzina aveva conosciuto il 65enne che, per via di alcune sue difficoltà soprattutto economiche, aveva ottenuto di essere ospitato lì, sebbene la struttura fosse destinata ai minorenni.

I due avevano fatto amicizia, ma un giorno, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe iniziato a metterle le mani addosso, arrivando alle parti intime. La ragazzina era riuscita a sottrarsi a quelle carezze non volute, e a quel punto lui si sarebbe fermato. Lei però, in seguito a quel fatto, avrebbe riletto con occhi diversi altri piccoli gesti che erano avvenuti anche in precedenza con lui e aveva deciso di segnalare la situazione alla donna che l’aveva accolta nella casa famiglia. Così era partita la denuncia, erano state fatte delle indagini e comunque, per prima cosa, l’uomo era stato allontanato dal centro per i minorenni.

La ragazzina era stata sentita con un incidente probatorio in tribunale, assistita da una psicologa, e aveva confermato le accuse a carico del 65enne. Accuse che l’uomo, difeso dall’avvocato Francesca Pettinelli, aveva sempre negato, dicendo di non aver mai fatto del male alla ragazzina, che avrebbe solo frainteso i suoi gesti di amicizia. Il tutore della ragazzina si è costituito parte civile con l’avvocato Alberto Rossi.