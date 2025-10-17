L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Macerata
CronacaAbusi sul treno, perizia su Ferlazzo
17 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Abusi sul treno, perizia su Ferlazzo

Processo con l’abbreviato per il campano, condannato a 24 anni per l’omicidio di Alika Ogorchukwu

L’avvocato Roberta Bizzarri

Avrebbe toccato le parti intime di una ragazza che era in treno con lui e avrebbe cercato di baciarla, per questo è sotto accusa per violenza sessuale davanti al tribunale di Napoli il 35enne salernitano Filippo Ferlazzo, già condannato per l’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ucciso a mani nude in mezzo alla strada il 29 luglio 2022, in corso Umberto I.

Ieri nel processo l’uomo, che è assistito dall’avvocato Roberta Bizzarri, ha chiesto e ottenuto di celebrare il processo con il rito abbreviato, condizionato a una perizia psichiatrica. L’udienza è stata dunque rinviata al 13 novembre. L’episodio di cui è chiamato a rispondere sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 30 novembre 2019, intorno alle 14.15, a bordo di un treno regionale Napoli-Portici-Salerno. Secondo l’accusa quel giorno Ferlazzo si trovava sul treno come passeggero quando, dopo averspinto una ragazza contro il finestrino e tenendola ferma per la spalla, le avrebbe toccato più volte le parti intime e avrebbe cercato di baciarla. Era stato un altro passeggero a intervenire per fermarlo. Ieri il tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della difesa di Ferlazzo e ha rinviato l’udienza, per conferire l’incarico allo psichiatra. Un accertamento analogo è stato eseguito anche nel processo per l’omicidio del 39enne Alika Ogorchukwu, fatto per il quale il campano è stato condannato a 24 anni, sentenza confermata a maggio dalla Cassazione.

Chiara Marinelli

© Riproduzione riservata