Abusi sul treno, perizia su Ferlazzo

Avrebbe toccato le parti intime di una ragazza che era in treno con lui e avrebbe cercato di baciarla, per questo è sotto accusa per violenza sessuale davanti al tribunale di Napoli il 35enne salernitano Filippo Ferlazzo, già condannato per l’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ucciso a mani nude in mezzo alla strada il 29 luglio 2022, in corso Umberto I.

Ieri nel processo l’uomo, che è assistito dall’avvocato Roberta Bizzarri, ha chiesto e ottenuto di celebrare il processo con il rito abbreviato, condizionato a una perizia psichiatrica. L’udienza è stata dunque rinviata al 13 novembre. L’episodio di cui è chiamato a rispondere sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 30 novembre 2019, intorno alle 14.15, a bordo di un treno regionale Napoli-Portici-Salerno. Secondo l’accusa quel giorno Ferlazzo si trovava sul treno come passeggero quando, dopo averspinto una ragazza contro il finestrino e tenendola ferma per la spalla, le avrebbe toccato più volte le parti intime e avrebbe cercato di baciarla. Era stato un altro passeggero a intervenire per fermarlo. Ieri il tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della difesa di Ferlazzo e ha rinviato l’udienza, per conferire l’incarico allo psichiatra. Un accertamento analogo è stato eseguito anche nel processo per l’omicidio del 39enne Alika Ogorchukwu, fatto per il quale il campano è stato condannato a 24 anni, sentenza confermata a maggio dalla Cassazione.

Chiara Marinelli