Abusi sull’amica della figlia: condannato

di Paola Pagnanelli

Per aver molestato l’amica 12enne di sua figlia, è stato condannato a un anno e otto mesi un 51enne polacco residente ad Ancona, accusato di violenza sessuale. La vicenda era avvenuta durante una vacanza estiva in campeggio a Sarnano, il 15 luglio del 2019. Le due bambine, che già si conoscevano, si erano ritrovate a trascorrere quel soggiorno in montagna in due roulotte vicine al campeggio, e una sera avevano chiesto di poter dormire insieme. Durante la notte, il padre che le ospitava – il 51enne – era rimasto prima a chiacchierare un po’ con sua moglie all’esterno del caravan, poi aveva detto che doveva andare in bagno ed era salito a bordo. E così aveva approfittato per infilare una mano sotto al lenzuolo dove dormiva l’amica di sua figlia, e le aveva sfiorato le parti intime. La ragazzina se ne era accorta ed era rimasta muta, fingendo di dormire. Ma dopo poco lui era tornato, l’aveva toccata di nuovo in modo più deciso e le aveva dato un bacio sulla fronte. Allora lei si era alzata ed era tornata nella roulotte della sua famiglia, chiedendo di dormire con sua madre, cosa che non faceva più da anni. La mattina dopo, la 12enne aveva raccontato alla madre perché se ne era andata dalla roulotte dei vicini, spiegando l’accaduto, e immediatamente era stata presentata una denuncia. Durante le indagini, la ragazzina era stata sentita con un incidente probatorio. In tribunale, con l’assistenza di una psicologa, aveva ripetuto i fatti di quella notte, spiegando che la prima volta che aveva sentito l’uomo toccarla era rimasta immobile, convinta che lui stesse cercando il loro cagnolino. La seconda volta invece i gesti del polacco erano stati più diretti, e dopo il bacio lei si era spaventata e aveva deciso di andarsene e tornare dai suoi. Ieri per l’uomo si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Vincenzo Carusi ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione per l’imputato. L’avvocato difensore Roberto Meriggi ha invece messo in luce alcuni elementi di contraddizione nel racconto fatto dalla ragazzina, di fatto l’elemento cruciale della tesi accusatoria, chiedendo l’assoluzione del polacco. Alla fine invece i giudici lo hanno ritenuto colpevole e condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. L’uomo comunque ora potrà fare appello contro la sentenza, per dimostrare di non aver fatto nulla di male alla ragazzina.