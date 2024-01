"Abusi sulle figlie": parlano i testimoni

Due sorelle di 11 e 13 anni avrebbero dovuto subire gli abusi da parte del padre, un operaio 35enne che ora è sotto processo per violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne. Lui nega tutto, ma ieri i testimoni della procura hanno confermato il quadro della vicenda.

I fatti – ancora da accertare – sarebbero avvenuti dal 2018 al 2021 in un piccolo centro della provincia. Ma la vicenda sarebbe emersa solo in seguito. Le due ragazzine erano state sentite in incidente probatorio, e avevano raccontato cosa sarebbe successo a casa loro. Ieri il pm Rita Barbieri ha chiamato un’insegnante, due assistenti sociali, il maresciallo della stazione dei carabinieri e l’appuntato scelto Vincenzo Ierardi, che fece alcune indagini tecniche sui cellulari per ricostruire la vicenda. Dalle testimonianze, è emerso che i carabinieri più volte, dal 2020, erano intervenuti a casa della famiglia, per le liti violente e una situazione di grande degrado. Solo l’anno seguente però era emerso il sospetto degli abusi. La figlia maggiore aveva, infatti, inviato con il cellulare a una compagna alcune foto di lei seminuda; l’amica ne aveva parlato con la madre, che aveva segnalato il fatto alle insegnanti. Così la scuola aveva messo in moto i servizi sociali, e sia le insegnanti sia le assistenti sociali avevano parlato con la studentessa. Questa aveva confessato cosa avrebbe imposto il padre a lei e a sua sorella, costringendo entrambe a tacere per la paura che lui potesse infierire ancora di più su di loro. Nessuna delle due avrebbe mai osato ribellarsi. Gli abusi sarebbero avvenuti quasi sempre quando mamma e nonna delle piccole non c’erano; ma in una occasione, a detta della ragazzina, la nonna avrebbe finto di dormire, e in un’altra la mamma avrebbe creduto alla storia inverosimile inventata lì per lì dall’uomo chianato a giustificarsi.

Ieri, dopo aver sentito i testimoni, il collegio penale del tribunale di Macerata ha rinviato l’udienza al mese prossimo per quattro testimoni della parte civile, l’avvocato Paolo Carnevali, nominato dal tutore delle ragazzine, l’avvocato Maria Gioia Squadroni. Poi anche l’imputato, difeso dall’avvocato Pietro Siciliano e ieri assente in aula, potrà dare la sua versione. L’uomo, come già detto, nega tutto e ha sempre definito le accuse delle figlie generiche e anche contraddittorie. Le due ragazzine intanto sono state allontanate dalla famiglia.